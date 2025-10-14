Россия могла помочь КНДР в создании новой межконтинентальной баллистической ракеты
Северная Корея могла получить технологическую помощь от России при разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая впервые была продемонстрирована во время недавнего военного парада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Северная Корея представила МБР "Хвасон-20", которую она назвала "самой мощной ядерной стратегической системой оружия", на военном параде, состоявшемся на прошлой неделе по случаю 80-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи.
Конструкция транспортно-монтируемой пусковой установки для "Хвасон-20" выглядела иначе по сравнению с предыдущей "Хвасон-19", которую впервые запустили в октябре прошлого года, что вызвало предположение, что КНДР могла получить поддержку от России в разработке новой ракеты большой дальности на фоне углубления их военного союза.
"Я считаю, что существует достаточная вероятность (в поддержке РФ - ред.)", - сказал председатель Объединенного комитета штабов Южной Кореи генерал Цзинь Йон Сон.
На вопрос о возможности военных реагировать на гиперзвуковую ракету, Цзинь сказал, что "точность перехвата может несколько пошатнуться, но их можно перехватить".
Он признал беспокойство относительно разработки ядерного оружия КНДР и сказал, что военные тщательно подготовятся к реагированию на него, добавив, что для новых систем вооружения необходима дальнейшая технологическая проверка.
