Ким Чен Ын заявил о создании "секретного оружия"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA .

По его словам, Северная Корея уже осуществила серьезные шаги в создании новых эсминцев, что стало началом превращения страны в морскую державу. Также продолжается укрепление стратегических ядерных сил и совершенствование обычного вооружения.

"Кроме этого, мы получили новое мощное секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала нашей армии", - заявил Ким Чен Ын.

Что касается межкорейских отношений, диктатор подтвердил нежелание вести диалог с Южной Кореей.

"Пользуясь случаем, хотел бы еще раз прояснить нашу позицию относительно отношений с Республикой Корея. Нам не о чем говорить с Республикой Корея, у нас нет с ними общих дел", - сказал лидер КНДР.

Он добавил, что две страны уже десятилетиями существуют как отдельные государства и еще в 1991 году обе стали членами ООН.

По его словам, "решение признать в Республике Корея другое, наиболее враждебное государство, не было внезапным... это лишь признание фактов".