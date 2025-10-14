Росія могла допомогти КНДР у створенні нової міжконтинентальної балістичної ракети

Північна Корея могла отримати технологічну допомогу від Росії під час розробки нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), яка вперше була продемонстрована під час нещодавнього військового параду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Північна Корея представила МБР "Хвасон-20", яку вона назвала "найпотужнішою ядерною стратегічною системою зброї", на військовому параді, що відбувся минулого тижня з нагоди 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії Кореї.

Конструкція транспортно-монтованої пускової установки для "Хвасон-20" виглядала інакше порівняно з попередньою "Хвасон-19", яку вперше запустили в жовтні минулого року, що викликало припущення, що КНДР могла отримати підтримку від Росії у розробці нової ракети великої дальності на тлі поглиблення їхнього військового союзу.

"Я вважаю, що існує достатня ймовірність (у підтримці РФ – ред.)", – сказав голова Об'єднаного комітету штабів Південної Кореї генерал Цзінь Йон Сон.

На запитання про можливості військових реагувати на гіперзвукову ракету, Цзінь сказав, що "точність перехоплення може дещо похитнутися, але їх можна перехопити".

Він визнав занепокоєння щодо розробки ядерної зброї КНДР та сказав, що військові ретельно підготуються до реагування на неї, додавши, що для нових систем озброєння необхідна подальша технологічна перевірка.