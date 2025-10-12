ua en ru
КНДР показала собственную версию HIMARS на грузовом шасси

КНДР, Воскресенье 12 октября 2025 12:48
КНДР показала собственную версию HIMARS на грузовом шасси Фото: Ким Чен Ын (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Северная Корея во время военного парада, вероятно, презентовала аналог американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Милитарный.

На снимках, появившихся в сети, видно пусковую установку, которая размещена на трехосном грузовом шасси неизвестной модели, с двумя пусковыми ячейками.

Сейчас точный калибр реактивной системы неизвестен, но при детальном рассмотрении видно два отдельных "пакета": с одной стороны - 9 направляющих, вероятно для 240-мм ракет, а рядом - для баллистической ракеты, возможно типа Hwasong-11.

Еще одна установка того же типа имела "пакет" с вероятно, 122-мм ракетами в количестве до 20 в направляющих.

Ранее мы писали, что Северная Корея провела грандиозный военный парад, во время которого Ким Чен Ын продемонстрировал новую межконтинентальную ракету перед делегациями из Китая, России и Вьетнама. Речь идет о новой межконтинентальной баллистической ракете "Хвасон-20" .

Ранее мы писали, что по словам Ким Чен Ына, КНДР создала "мощное секретное оружие". О чем именно идет речь - пока неизвестно.

