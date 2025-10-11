Ким Чен Ын под аплодисменты союзников презентовал новый символ силы КНДР
Северная Корея провела грандиозный военный парад, во время которого Ким Чен Ын продемонстрировал новую межконтинентальную ракету перед делегациями из Китая, России и Вьетнама.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Речь идет о новой межконтинентальной баллистической ракете "Хвасон-20". Ее Ким Чен Ын продемонстрировал во время масштабного военного парада в честь 80-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи.
Парад начался в Пхеньяне поздно вечером в пятницу, 10 октября, продолжив серию праздничных мероприятий, продолжавшихся с четверга.
На трибунах были замечены высокопоставленные чиновники из Китая, России и Вьетнама. В частности, в Пхеньян прибыли премьер-министр Китая Ли Цян, российская делегация во главе с экс-президентом Дмитрием Медведевым и председатель Компартии Вьетнама То Лам.
Особое внимание вызвала демонстрация новой ракеты "Хвасон-20", которую северокорейские СМИ уже окрестили "самой мощной стратегической ядерной системой" страны. Этот тип ракеты, по заявлениям Пхеньяна, способен поражать цели на территории США.
Правда, международные аналитики и в дальнейшем сомневаются в способности северокорейских боеголовок выдерживать повторный вход в атмосферу и точно поражать цели.
Во время выступления Ким Чен Ын обратился к военным со словами, что "героизм армии КНДР будет виден не только на родной земле, но и на передовой социалистического строительства", намекнув на участие северокорейских сил во внешних операциях.
Перед парадом Ким провел переговоры с Медведевым. Российский представитель поблагодарил за "жертву северокорейских солдат в боях под Курском", назвав это подтверждением "глубокого доверия" между Москвой и Пхеньяном. В ответ Ким заявил о готовности углублять сотрудничество с Россией и расширять стратегические обмены.
Аналитики отмечают, что парад в Пхеньяне стал не только демонстрацией силы, но и дипломатическим сигналом об усилении военно-политического союза КНДР с Москвой и Пекином на фоне роста глобального напряжения.
КНДР на пути вооружения
Напомним, 6 октября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел новый военный эсминец и заявил о намерении укрепить морское присутствие КНДР.
Незадолго до этого диктатор КНДР провел встречу с ключевыми должностными лицами и учеными северокорейских исследовательских институтов ядерного оружия. По сообщению северокорейских СМИ, он заявил, что дальнейшее развитие ядерной программы является "главным приоритетом" страны.