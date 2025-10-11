ua en ru
Ким Чен Ын под аплодисменты союзников презентовал новый символ силы КНДР

КНДР, Суббота 11 октября 2025 06:43
Ким Чен Ын под аплодисменты союзников презентовал новый символ силы КНДР Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Северная Корея провела грандиозный военный парад, во время которого Ким Чен Ын продемонстрировал новую межконтинентальную ракету перед делегациями из Китая, России и Вьетнама.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Речь идет о новой межконтинентальной баллистической ракете "Хвасон-20". Ее Ким Чен Ын продемонстрировал во время масштабного военного парада в честь 80-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи.

Парад начался в Пхеньяне поздно вечером в пятницу, 10 октября, продолжив серию праздничных мероприятий, продолжавшихся с четверга.

На трибунах были замечены высокопоставленные чиновники из Китая, России и Вьетнама. В частности, в Пхеньян прибыли премьер-министр Китая Ли Цян, российская делегация во главе с экс-президентом Дмитрием Медведевым и председатель Компартии Вьетнама То Лам.

Особое внимание вызвала демонстрация новой ракеты "Хвасон-20", которую северокорейские СМИ уже окрестили "самой мощной стратегической ядерной системой" страны. Этот тип ракеты, по заявлениям Пхеньяна, способен поражать цели на территории США.

Правда, международные аналитики и в дальнейшем сомневаются в способности северокорейских боеголовок выдерживать повторный вход в атмосферу и точно поражать цели.

Во время выступления Ким Чен Ын обратился к военным со словами, что "героизм армии КНДР будет виден не только на родной земле, но и на передовой социалистического строительства", намекнув на участие северокорейских сил во внешних операциях.

Перед парадом Ким провел переговоры с Медведевым. Российский представитель поблагодарил за "жертву северокорейских солдат в боях под Курском", назвав это подтверждением "глубокого доверия" между Москвой и Пхеньяном. В ответ Ким заявил о готовности углублять сотрудничество с Россией и расширять стратегические обмены.

Аналитики отмечают, что парад в Пхеньяне стал не только демонстрацией силы, но и дипломатическим сигналом об усилении военно-политического союза КНДР с Москвой и Пекином на фоне роста глобального напряжения.

КНДР на пути вооружения

Напомним, 6 октября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел новый военный эсминец и заявил о намерении укрепить морское присутствие КНДР.

Незадолго до этого диктатор КНДР провел встречу с ключевыми должностными лицами и учеными северокорейских исследовательских институтов ядерного оружия. По сообщению северокорейских СМИ, он заявил, что дальнейшее развитие ядерной программы является "главным приоритетом" страны.

