Главная цель - Киев и область. РФ ночью выпустила 400 дронов и 18 ракет, - Зеленский

В ночь на 10 июля Российская Федерация (РФ) атаковала Украину 400 ударными дронами и 18 ракетами. Главной целью атаки был Киев и область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, во время массированного комбинированного удара, который длился почти десять часов, террористы применили:

18 ракет, среди которых были и баллистические;

около 400 дронов, из которых почти 200 - беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed.

Главной целью атаки был Киев и Киевская область. В частности под ударами были:

Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Кировоградская;

Харьковская области.

В результате обстрела Киева

погибли два человека;

16 человек получили ранения.

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/V_Zelenskiy_official)

Как отметил президент, Россия наращивает террор, в связи с чем Запад должен быть быстрее с санкциями и давлением против страны-террориста, а также с инвестициями в производство оружия и развитие технологий.

"Сегодня буду говорить с партнерами, в частности в рамках "коалиции желающих", о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины. Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары надо отвечать жестко. Именно так и будем отвечать", - добавил он.