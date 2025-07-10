ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Главная цель - Киев и область. РФ ночью выпустила 400 дронов и 18 ракет, - Зеленский

Четверг 10 июля 2025 09:44
UA EN RU
Главная цель - Киев и область. РФ ночью выпустила 400 дронов и 18 ракет, - Зеленский Фото: последствия обстрела Киева (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 10 июля Российская Федерация (РФ) атаковала Украину 400 ударными дронами и 18 ракетами. Главной целью атаки был Киев и область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, во время массированного комбинированного удара, который длился почти десять часов, террористы применили:

  • 18 ракет, среди которых были и баллистические;
  • около 400 дронов, из которых почти 200 - беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed.

Главной целью атаки был Киев и Киевская область. В частности под ударами были:

  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Кировоградская;
  • Харьковская области.

В результате обстрела Киева

  • погибли два человека;
  • 16 человек получили ранения.

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/V_Zelenskiy_official)

Как отметил президент, Россия наращивает террор, в связи с чем Запад должен быть быстрее с санкциями и давлением против страны-террориста, а также с инвестициями в производство оружия и развитие технологий.

"Сегодня буду говорить с партнерами, в частности в рамках "коалиции желающих", о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины. Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары надо отвечать жестко. Именно так и будем отвечать", - добавил он.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотники. Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам дронами террористы прибегают сейчас каждую ночь. В ночь на 10 июля Киев пережил комбинированную атаку, в результате которой в городе есть повреждения, пожары, много дыма, пострадавшие и погибшие. Подробнее об обстреле столицы - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Владимир Зеленский
Новости
В результате российского обстрела Киева погибли два человека, - КГВА
В результате российского обстрела Киева погибли два человека, - КГВА
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом