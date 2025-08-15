Разведка США сообщила о вызове для систем Patriot в Украине, - СМИ
Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) сообщило, что усовершенствованные российские баллистические ракеты с маневренными траекториями и приманками снижают эффективность ПВО Patriot в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TWZ.
Российские ракеты усложняют работу Patriot
По данным разведки США, в последние месяцы Россия активизировала использование баллистических ракет с улучшенной маневренностью. Это привело к тому, что системы Patriot, на которые Украина полагается для защиты от ударов балистикой, стали менее эффективными.
Украина располагает пятью батареями Patriot: три от США, одна от Румынии и одна от совместной поставки Германии и Нидерландов. Также украинские силы получили дополнительные перехватчики, однако эксперты отмечают, что даже с ними системы не всегда могут справиться с новыми российскими ракетами.
Тактические усовершенствования РФ
Российские ракеты теперь могут изменять траекторию и выполнять маневры вместо полета по стандартной баллистической траектории. Кроме того, некоторые ракеты оснащены средствами радиоэлектронного обмана, что затрудняет их отслеживание и перехват системами Patriot.
Речь идет о ракетах Искандер-М и KN-23. Они считаются наиболее часто применяемыми страной-агрессором в ударах по Украине.
Потери и эффективность ПВО
28 июня из семи запущенных ракет ВСУ смогли сбить только одну. Крупнейшая атака 9 июля включала 13 ракет, из которых украинские силы сбили или подавили семь.
Разведка США не уточняет, какие именно виды ракет создают наибольшие сложности, но подчеркивает, что усовершенствования затрудняют предсказание траектории и перехват. Из-за чего Украина сталкивается с серьезными вызовами в защите от модернизированных российских баллистических ракет.
США и союзники усиливают ПВО Украины
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов передать два комплекса Patriot. Но только при условии быстрой замены оборудования.
Так, Германия 1 августа этого года анонсировала передачу Украине двух систем Patriot. Речь идет о поставках сначала пусковых установок на первом этапе. После чего на втором этапе Берлине в течение следующих 2-3 месяцев передаст другие элементы к системам.
Нидерланды также заявили о готовности внести существенный вклад в передачу Украине американских систем.