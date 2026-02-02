ua en ru
Удар по шахтерам ДТЭК: на Днепропетровщине объявили день траура

Понедельник 02 февраля 2026 08:15
Удар по шахтерам ДТЭК: на Днепропетровщине объявили день траура Фото: область находится в трауре из-за трагедии в Терновке (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Днепропетровская область встречает 2 февраля в трауре из-за трагедии с автобусом в котором находились шахтеры ДТЭК. По состоянию на утро известно о 12 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Динпропетровскую ОВА и пресс-службу ДТЭК.

Так, глава ОВА Александр Ганжа сообщил, что в трауре сегодняшнее утро встречает Терновка, где произошла трагедия, и вместе с ней - вся Днепропетровщина.

"Склоняем головы в память о погибших из-за вражеской атаки на автобус с работниками предприятия, которую совершил агрессор накануне. Светлая память тем, чьи жизни оборвали российские нелюди. Искренние соболезнования тем, кто потерял родных", - говорится в пресс-службе ОВА.

Ганжа также добавил, что пока город приходил в себя от пережитого, ночью агрессор снова атаковал Терновку дронами - загорелись админздание и пристройка к нему. Также он сообщил о ряде атак, совершенных оккупантами на общины области.

Что касается ДТЭК, в пресс-службе ходинга также прокомментировали трагедию и выразили слова соболезнования, цитируя гендиректора компании Максима Тимченко.

В пресс-службе напомнили, что в результате ЧП по меньшей мере 12 человек погибли, еще 16 получили ранения.

"Эта атака стала крупнейшей одновременной потерей для ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России и одним из самых темных дней в истории компании. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и раненых. Всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь", - сообщили в ДТЭК.

Трагедия в Терновке

Напомним, россияне в воскресенье, 1 февраля, атаковали дроном служебный автобус с шахтерами в Днепропетровской области. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 16 получили ранения.

Глава МИД Андрей Сибига прокомментировал трагедию с шахтерами в Тернцивке и заявил, что Россия должна быть наказана за свои военные преступления.

В то же время советник министра обороны Сергей Бескрестнов заявил, что россияне во время атаки в Терновке видели, что цель - гражданские, но все равно это их не остановило.

Днепропетровская область Атака дронов
