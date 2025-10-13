"Топливный кризис, охвативший Россию, стал не столько следствием отдельных аварий или санкций, сколько отражением глубокой деградации ее энергетической модели. Годы недофинансирования, технологической изоляции и ошибочных управленческих решений превратили некогда прибыльную отрасль в систему, которая выживает по инерции", - заявили в разведке.

Отмечается, что российские НПЗ, сосредоточенные преимущественно в нескольких промышленных центрах европейской части страны, остаются отсталыми по технологиям и структуре производства. Когда часть этих заводов прекратила работу, страна фактически потеряла значительную часть внутренних мощностей.

После запрета экспорта бензина в сентябре правительство РФ пыталось стабилизировать ситуацию, но этот шаг только обострил кризис. Именно внешние продажи давали возможность компенсировать хронические убытки и частично финансировать модернизацию отрасли.

Теперь, без валютных поступлений, предприятия лишены ресурсов для обновления, а ценовое регулирование на внутреннем рынке создает искусственный дефицит.

В СВР также отметили, что рост цен на бензин подталкивает вверх стоимость перевозок, что непосредственно влияет на цены потребительских товаров.

В сочетании с повышением НДС это создает риск резкого ускорения инфляции. Официальная статистика попытается скрыть эффект, но потребители почувствуют его в кошельках.