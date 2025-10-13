Россия до конца года может стать зависимой от импорта топлива на 60%, - разведка

Россия к концу 2025 года может стать зависимой от импорта топлива на уровне до 60% без минимум шести месяцев ремонта в спокойных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы внешней разведки Украины.

"Топливный кризис, охвативший Россию, стал не столько следствием отдельных аварий или санкций, сколько отражением глубокой деградации ее энергетической модели. Годы недофинансирования, технологической изоляции и ошибочных управленческих решений превратили некогда прибыльную отрасль в систему, которая выживает по инерции", - заявили в разведке.

Отмечается, что российские НПЗ, сосредоточенные преимущественно в нескольких промышленных центрах европейской части страны, остаются отсталыми по технологиям и структуре производства. Когда часть этих заводов прекратила работу, страна фактически потеряла значительную часть внутренних мощностей.

После запрета экспорта бензина в сентябре правительство РФ пыталось стабилизировать ситуацию, но этот шаг только обострил кризис. Именно внешние продажи давали возможность компенсировать хронические убытки и частично финансировать модернизацию отрасли.

Теперь, без валютных поступлений, предприятия лишены ресурсов для обновления, а ценовое регулирование на внутреннем рынке создает искусственный дефицит.

В СВР также отметили, что рост цен на бензин подталкивает вверх стоимость перевозок, что непосредственно влияет на цены потребительских товаров.

В сочетании с повышением НДС это создает риск резкого ускорения инфляции. Официальная статистика попытается скрыть эффект, но потребители почувствуют его в кошельках.