ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия до конца года может стать зависимой от импорта топлива на 60%, - разведка

Россия, Понедельник 13 октября 2025 22:56
UA EN RU
Россия до конца года может стать зависимой от импорта топлива на 60%, - разведка Фото: Россия до конца года может стать зависимой от импорта топлива на 60% (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия к концу 2025 года может стать зависимой от импорта топлива на уровне до 60% без минимум шести месяцев ремонта в спокойных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы внешней разведки Украины.

"Топливный кризис, охвативший Россию, стал не столько следствием отдельных аварий или санкций, сколько отражением глубокой деградации ее энергетической модели. Годы недофинансирования, технологической изоляции и ошибочных управленческих решений превратили некогда прибыльную отрасль в систему, которая выживает по инерции", - заявили в разведке.

Отмечается, что российские НПЗ, сосредоточенные преимущественно в нескольких промышленных центрах европейской части страны, остаются отсталыми по технологиям и структуре производства. Когда часть этих заводов прекратила работу, страна фактически потеряла значительную часть внутренних мощностей.

После запрета экспорта бензина в сентябре правительство РФ пыталось стабилизировать ситуацию, но этот шаг только обострил кризис. Именно внешние продажи давали возможность компенсировать хронические убытки и частично финансировать модернизацию отрасли.

Теперь, без валютных поступлений, предприятия лишены ресурсов для обновления, а ценовое регулирование на внутреннем рынке создает искусственный дефицит.

В СВР также отметили, что рост цен на бензин подталкивает вверх стоимость перевозок, что непосредственно влияет на цены потребительских товаров.

В сочетании с повышением НДС это создает риск резкого ускорения инфляции. Официальная статистика попытается скрыть эффект, но потребители почувствуют его в кошельках.

Топливный кризис в России

Напомним, проблемы с бензином в России начались после серии мощных ударов украинских беспилотников по НПЗ.

В результате в некоторых регионах РФ и на временно оккупированных территориях ввели ограничения на продажу бензина. Кроме того, власти России запретили экспорт топлива.

На фоне топливного кризиса российские заправки начали массово закрываться. Речь идет, в частности, и об АЗС в Москве.

На днях СМИ сообщали, что по меньшей мере 57 регионов России ощутили на себе топливный кризис, который накрыл страну после усиления украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Это более половины от общего количества субъектов РФ.

Кроме того, Россия возобновила поставки бензина из Беларуси через Петербургскую биржу. Это произошло после перерыва почти в год из-за "высокого спроса и внеплановой остановки нефтеперерабатывающих заводов".

Известно, что экспорт бензина из Беларуси в Россию по железной дороге вырос в сентябре вчетверо по сравнению с предыдущим месяцем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Бензин Топливо
Новости
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит