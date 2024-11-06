Красная волна. Как Трампу удалось разгромно победить на выборах

Как Дональд Трамп смог убедить американцев в том, что США идут в неправильном направлении, и почему ставки Камалы Харрис на выборах не сыграли – читайте в колонке заместителя главного редактора РБК-Украина Милана Лелича.

"Разгромная победа Трампа" – такая формулировка может показаться во многом преувеличенной. Хотя окончательные итоги голосования в США еще не определены, но уже понятно, что в американской истории было множество куда более разгромных побед на выборах, а Харрис как для проигравшей показала относительно пристойный результат.

Но если сравнивать фактические цифры с анонсированными до дня голосования, то победа Трампа действительно выглядит убедительной. Все без исключения серьезные социологические службы наперебой убеждали аудиторию в "беспрецедентно равной гонке". Все, в том числе и американские медиа, от консервативных до леволиберальных, настраивались на изнурительный, многодневный подсчет голосов, где судьбу выборов определили бы считанные тысячи или максимум десятки тысяч голосов. По факту же через несколько часов после закрытия избирательных участков уже все стало ясно.

По сути, победа Трампа была обусловлена двумя факторами, которые назывались еще за год-полтора до выборов: экономика и миграция. И совсем не важно, что во второй части каденции Джо Байдена объективная экономическая ситуация стала заметно улучшаться, а проблема с нелегальными пересечениями границы также стала менее острой.

Но на выборах роль играют не цифры и статистика, а ощущения людей. И с этими ощущениями Трамп за время кампании поработал мастерски, упорно, не жалея черных красок, описывая ситуацию в стране как абсолютную, тотальную катастрофу. И конвертировал это в явку своих сторонников и их голоса. Так, согласно данным экзит-полла Edison Research, среди избирателей, для которых главной проблемой на выборах была экономика, 79% проголосовали за Трампа.

Кроме того, вопреки многолетнему опыту в политике, в том числе на высшем государственном посту, Трамп успешно смог "продать" себя как "кандидата изменений". Такое амплуа отлично работает тогда, когда большинство населения недовольно общей ситуацией в стране – а убедить в этом население было второй частью задачи. Которую Трамп с успехом выполнил – по данным экзит-полла, три из четырех американцев считают, что США как страна двигаются в неправильном направлении. Из них 61% проголосовал за Трампа.

Дональд Трамп со своей семьей, соратниками и сторонниками (фото: Getty Images)

Но выборы-2024 не только выиграл Дональд Трамп. Их еще и проиграла Камапа Харрис, и это вторая сторона медали.

Изначально стоявшая перед Харрис задача выглядела предельно сложной. Неожиданно, без подготовки и яркого политического бекграунда зайти в президентскую кампанию за три с половиной месяца до дня голосования, когда Демократическая партия явно находится в нисходящем тренде – победа в таких условиях выглядела бы почти что чудом. Харрис это чудо обеспечить не смогла, хотя и действительно пыталась.

По сути, ни одна из ставок ее штаба на этих выборах не сыграла. В первую очередь – тема запрета абортов. Демократы надеялись, что она сможет мобилизовать женский, в том числе аполитичный электорат, возмущенный тем, как государство влазит в их частную жизнь. Действительно, по данным экзит-поллов, относительное большинство, 54% американских женщин проголосовали за Харрис. Но на прошлых президентских выборах-2020, когда тема абортов не была настолько острой, Джо Байден смог заручиться большей поддержкой американских женщин, чем Харрис сейчас.

Не дала эффекта и ставка на расовую идентичность кандидатки от демократов. Среди темнокожих избирателей она показала даже худший результат, чем Байден четыре года назад, как и среди латиноамериканцев, которых Трамп смог частично перетянуть на свою сторону. Как оказалось, отношение к вопросам экономики, незаконной миграции и темам вроде прав ЛГБТ-сообщества и для этих категорий избирателей важнее, чем их цвет кожи или происхождение.

Ощутимого фидбека не вызвали и апелляции к статусу Трампа как официально осужденного преступника – оказалось, массового избирателя это не "цепляет". Как и прямые обвинения Трампа в фашизме – тем более, что он отбивал их по принципу "сама фашистка".

В итоге, Харрис так и не смогла внятно спозиционировать себя для избирателя и объяснить, как она может одновременно и претендовать на позитивное наследие президентства Байдена, и при этом подавать себя как самостоятельного политика, с несколько другими взглядами на вещи, чем тот же Байден. К тому же и сам действующий хозяин Белого дома не особо-то и помогал кампании Харрис, а в некоторых моментах скорее даже мешал ей.

Медиа и аналитики любят применять слова вроде "исключительный", "беспрецедентный", "шокирующий" к самым разным избирательным кампаниям и их результатам. Но в данном случае это во многом не будет преувеличением. Кампания, в которой из двух кандидатов один – Байден – в итоге вообще не добрался до дня голосования, а второй – Трамп – имел все шансы и вовсе не дожить, пройди снайперская пуля на пару сантиметров в сторону, действительно выглядит экстраординарной.

Веротяно, таким будет и будущее президентство Трампа. Особенно если республиканцы кроме Белого дома и Сената возьмут под контроль еще и Палату представителей, на что они имеют отличные шансы. Уже есть основания говорить о настоящей "красной волне" – этот термин означает очень успешный результат Республиканской партии США на выборах (соответственно, успех демократов – это "синяя волна").

В таком случае вся центральная власть в стране, законодательная, исполнительная и даже судебная (ведь Верховный суд США и так подконтролен республиканцам) окажется в руках одной партии, если точнее, то одного человека – Трампа. И при этом не будет никаких особых противовесов, что в случае с Трампом особенно опасно. Красная волна захлестывает США, но ее последствия на себя довольно скоро смогут ощутить и Украина, и Ближний Восток, и остальной мир.