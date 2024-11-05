РФ разрешила турецкому омбудсмену посетить места, где удерживают украинских пленных

Россия согласовала визит турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча в места, где удерживают украинских пленных. Точную дату визита пока не определили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram .

Лубинец отметил, что его представитель Юрий Ковбаса принял участие во встрече с членами семей украинских военнопленных.

В ходе встречи Ковбаса обратил внимание, что Россия как и раньше не придерживается Женевских конвенций. Это видно по тому состоянию, в котором украинские защитники возвращаются домой после плена.

"Однако, наконец, стало известно, что РФ согласовала визит главному омбудсмену Турции Шерефу Малкочу, который, как и в Украине посетит места, где содержатся военнопленные. Дата его визита пока остается неизвестной", - написал Лубинец.