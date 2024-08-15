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Украина расширяет переговорную группу по обмену пленных, - Малюк

Украина, Четверг 15 августа 2024 21:25
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Украина расширяет переговорную группу по обмену пленных, - Малюк Фото: глава СБУ Василий Малюк (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина расширит переговорную группу, занимающуюся подготовкой обменов военнопленными. В частности, туда войдет еще шесть структур.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Малюк сообщил, что Украина расширяет переговорную группу, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занималась подготовкой обменов. Теперь, в нее также будут входить представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, СВР и омбудсмена.

"Я уверен, что именно такой вариант позволит соединить наши усилия и более эффективно бороться за каждого защитника Украины, чтобы возвращать их домой. Именно синергия и сочетание наших усилий как можно быстрее даст соответствующие плоды", - заявил глава СБУ.

Он отметил, что это касается организации обменов не только в отношении военнослужащих, но и гражданских граждан, в том числе тех, кого Россия незаконно удерживает еще с 2014 года.

"Возвращение украинских защитников - это сверхприоритетная задача, поставленная Верховным главнокомандующим, Президентом Владимиром Зеленским. И это весомая часть нашего функционала. Кроме того, бойцы СБУ успешно работают, чтобы максимально пополнить наш обменный фонд", - отметил Малюк.

Напомним, что уже вторую неделю в Курской области идут бои. Военные ВСУ контролируют более 70 населенных пунктов Курской области. Украина даже создала в Курской области военную комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Подробнее, что известно о генерале Москалеве, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим также, что только вчера украинским защитникам удалось взять в плен роту российских солдат. Это произошло в Курской области. Сегодня стало известно, что среди пленных есть бойцы кадыровского подразделения "Ахмат".

Более того, The Independent заявил, что украинские военные в Курской области в общей сложности захватили в плен около 2000 российских солдат.

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