РФ бросила элитное подразделение войск под Купянск: офицер ВСУ назвал цель

13:25 09.04.2026 Чт
Враг запускает дроны каждые три минуты, но достигает ли своей цели?
aimg Елена Чупровская
РФ бросила элитное подразделение войск под Купянск: офицер ВСУ назвал цель Иллюстративное фото: ВСУ используют наземных роботов против БПЛА (Getty Images)

На Купянском направлении бойцы сдерживают ежедневные атаки врага, но столкнулись с серьезным препятствием - элитным российским подразделением, которое перебросили на этот участок фронта целенаправленно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сказал офицер подразделения "Орион" бригады "Гвардия Наступания" Владислав Золотарев.

Читайте также: США игнорируют доказательства, что РФ помогает Ирану: Зеленский назвал причину

Что такое "Рубикон"

На участке, где действует подразделение "Орион", стоит вражеское подразделение под названием "Рубикон".

"На нашем направлении непосредственно стоит вражеское подразделение, которое называется Рубикон, - это элитное подразделение БПЛА у нашего врага", - пояснил Золотарев.

Главная задача "Рубикона" - остановить поставки на передовую. Дроны атакуют транспорт каждые 3-5 минут.

Как ВСУ адаптировались

Из-за постоянных ударов по колоннам традиционный транспорт и квадроциклы довозить грузы уже не могут. Теперь эту роль выполняют наземные роботизированные комплексы - НРК и так называемые "Вампиры".

"Вампиры" - это иностранные роботизированные системы, которые перемещаются без водителя и доставляют боеприпасы, дроны и личный состав, несмотря на вражеские атаки с воздуха.

Какая ситуация на Купянском направлении сейчас

Несмотря на постоянное давление, украинские позиции остаются неизменными.

"Враг пытается пройти, но у нас есть килзона, которая не позволяет врагу наступать или занимать новые рубежи", - отметил офицер.

Подразделение "Орион" находится на этом участке с конца весны 2025 года. По словам Золотарева, задача врага не изменилась с первого дня - продвинуться вперед. Пока что - без результата.

Между тем, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, в марте потери россиян от ударов украинских дронов выросли на 29% по сравнению с февралем. В целом подразделения беспилотных сил ежедневно выполняют более 11 тысяч боевых задач.

В то же время на дипломатическом фронте - пауза. Президент Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры с Россией отложены из-за переключения внимания США на Ближний Восток.

Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой