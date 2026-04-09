РФ бросила элитное подразделение войск под Купянск: офицер ВСУ назвал цель

На Купянском направлении бойцы сдерживают ежедневные атаки врага, но столкнулись с серьезным препятствием - элитным российским подразделением, которое перебросили на этот участок фронта целенаправленно.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в эфире телемарафона сказал офицер подразделения "Орион" бригады "Гвардия Наступания" Владислав Золотарев.

Что такое "Рубикон"

На участке, где действует подразделение "Орион", стоит вражеское подразделение под названием "Рубикон".

"На нашем направлении непосредственно стоит вражеское подразделение, которое называется Рубикон, - это элитное подразделение БПЛА у нашего врага", - пояснил Золотарев.

Главная задача "Рубикона" - остановить поставки на передовую. Дроны атакуют транспорт каждые 3-5 минут.

Как ВСУ адаптировались

Из-за постоянных ударов по колоннам традиционный транспорт и квадроциклы довозить грузы уже не могут. Теперь эту роль выполняют наземные роботизированные комплексы - НРК и так называемые "Вампиры".

"Вампиры" - это иностранные роботизированные системы, которые перемещаются без водителя и доставляют боеприпасы, дроны и личный состав, несмотря на вражеские атаки с воздуха.

Какая ситуация на Купянском направлении сейчас

Несмотря на постоянное давление, украинские позиции остаются неизменными.

"Враг пытается пройти, но у нас есть килзона, которая не позволяет врагу наступать или занимать новые рубежи", - отметил офицер.

Подразделение "Орион" находится на этом участке с конца весны 2025 года. По словам Золотарева, задача врага не изменилась с первого дня - продвинуться вперед. Пока что - без результата.