Британия обнаружила тайную российскую операцию в Атлантике и предупредила Путина

Глава Кремля Владимир Путин тайно отправил подводные лодки к кабелям и трубопроводам Великобритании, но операция провалилась. В Британии публично предупредили Москву о "серьезных последствиях"

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом заявил министр обороны Джон Гили на пресс-конференции с Даунинг-стрит.

Что обнаружили британские военные

В британских водах Атлантического океана обнаружили три российских судна:

ударная подводная лодка класса "Акула"

две специализированные подводные лодки Главного управления глубоководных исследований России (ГУГИ)

Ранее, в ноябре прошлого года, британская разведка также зафиксировала в регионе российский разведывательный корабль "Янтарь".

По словам Гили, Путин приказал этим судам "вести гибридную войну против Великобритании и наших союзников, в частности вокруг критически важной подводной инфраструктуры".

Как реагировала Британия

Британские военные следили за субмаринами с моря и воздуха - в координации с союзниками.

"Военный корабль Королевского флота и самолет P-8a Королевских ВВС, вместе с союзниками, обеспечивали круглосуточное наблюдение за российскими подводными лодками", - пояснил министр.

В отслеживании участвовали более 500 британских военнослужащих. Миссия длилась более месяца и уже завершена.

"Мы наблюдали за ними, мы смогли отследить их, мы разбросали гидролокационные буи, чтобы продемонстрировать им, что мы контролируем каждый час их деятельности", - заявил Гили.

Фото: министр обороны Джон Гили на пресс-конференции показал фото обнаруженных российских судов в Атлантике (news.sky.com)

По словам министра, подводная лодка класса "Акула" после отслеживания отплыла "домой". За двумя лодками ГУДИ британские военные продолжают наблюдать.

Гили подчеркнул, что подводные лодки находились в пределах исключительной экономической зоны Великобритании, а не в прибрежных территориальных водах.

По предварительным данным, доказательств повреждения кабелей или трубопроводов нет.

"Великобритания имеет одну из самых устойчивых подводных сетей среди всех стран, со встроенными резервными механизмами на случай повреждений. Но мы вместе с союзниками, с которыми мы проверим состояние нашей инфраструктуры", - добавил он.

Предупреждение Путину

Гили сделал намеренно публичное заявление - чтобы проинформировать о провале операции России.

"Президенту Путину я говорю: мы видим вас, мы видим вашу деятельность в отношении наших кабелей и трубопроводов, и вы должны знать, что любая попытка их повредить будет недопустима и будет иметь серьезные последствия", - заявил министр.

"Тайная операция Путина провалилась, потому что это правительство выполняет наш первый долг - защищает Британию", - добавил он.

Обновлено. В МИД Украины прокомментировали информацию, обнаруженную Британией. В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Х написал, что обнаруженная операция РФ демонстрирует острые региональные и глобальные угрозы, возникающие со стороны российского режима.

По его словам, разоблачение злонамеренных действий РФ является одним из самых эффективных методов противодействия ей.

"Мы призываем международное сообщество отказаться от любых желаемых мечтаний относительно Москвы. Этот режим должен быть сдержан, изолирован и безжалостно санкционирован, чтобы сдержать его агрессивные амбиции", - говорится в сообщении.

Это уже не первый случай

Это не первый случай, когда Лондон бьет тревогу из-за действий России в своих водах или вблизи них.

По данным The Telegraph, 9 апреля российский фрегат "Адмирал Григорович", вооруженный крылатыми и противокорабельными ракетами, провел через Ла-Манш два танкера теневого флота под санкциями - вопреки обещанию премьера Кира Стармера их задерживать.

По оценкам аналитиков, с января британскими водами уже прошло более 300 судов теневого флота РФ, и ни одно из них Лондон так и не задержал.