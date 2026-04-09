Росія хоче захопити 2 міста України до кінця квітня. Зеленський відповів, чи можливо це

19:25 09.04.2026 Чт
Які саме міста Донеччини стали головною ціллю Кремля?
Росія хоче захопити 2 міста України до кінця квітня. Зеленський відповів, чи можливо це

Росія поставила своїм військам завдання захопити кілька міст Донеччини до кінця квітня. Але на сьогодні сил для цього у ворога немає.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

Що запитали у президента

Зеленського запитали про ситуацію на фронті. Є інформація, що росіянам поставили завдання до кінця квітня захопити Константинівку та Дружківку.

Президент підтвердив: таке завдання в росіян справді є. Але одразу додав - виконати його вони не зможуть.

"Але це неможливо, у них немає на це на сьогодні сил. Тому тут нема що обговорювати", - сказав Зеленський.

За його словами, ворог постійно переносить терміни, але мета залишається незмінною - захопити всю цю агломерацію міст (Покровськ - Костянтинівка - Дружківка)

"Ми бачимо ті самі карти, але різні підходи, різні дати", - пояснив президент.

Щодо ситуації на Покровському напрямку, Зеленський назвав її важкою. Проте ЗСУ утримують позиції.

Як повідомляло РБК-Україна, на Куп'янському напрямку росіяни перекинули елітний підрозділ безпілотників "Рубікон". Дрони атакують транспорт кожні 3-5 хвилин, тому ЗСУ перейшли на роботизовані системи для підвезення боєприпасів на передову.

Зеленський раніше також заявив, що Путін не зупиниться на Донбасі - після нього метою стануть Дніпро та Харків. За словами президента, американські переговорники досі не до кінця розуміють реальні цілі Росії у війні.

