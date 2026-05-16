Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия хочет обозначить "Приднестровье" как "свою территорию", - Зеленский

19:56 16.05.2026 Сб
2 мин
Какие две цели преследует Кремль?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем Россия упростить возможность получения гражданства для жителей так называемого "Приднестровья". В этом есть две ключевые цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Читайте также: Украина усиливает оборону на границе с непризнанным Приднестровьем (фото)

По словам Зеленского, Россия таким шагом не только пытается найти солдат, но и обозначает, что "Приднестровье" (на самом деле часть Молдовы) является якобы территорией РФ.

"Накануне был новый шаг России по Приднестровью: россияне упростили возможность получить гражданство для выходцев из этого региона Молдовы. Шаг специфический и означает не только то, что Россия таким образом ищет себе новых солдат, потому что гражданство означает воинский долг. Это и обозначение Россией территории Приднестровья как якобы своей", - сказал президент.

Он отметил, что в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует якобы только Донбасс. Однако на самом деле не только Донбасс, поэтому на это надо реагировать.

"Тем более что российский военный контингент и расположение спецслужб в Приднестровье - это для нас также вызов. Мы заинтересованы в стабильной, сильной Молдове", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что поручил МИД Украины контактировать с Молдовой относительно совместной оценки и совместных действий. Кроме того, он ожидает предложения от украинских спецслужб и разведки относительно формата реагирования.

"России надо больше думать о своих НПЗ и о своей нефтеперевалке, а не о гражданах других государств и землю других народов", - резюмировал президент.

Что еще известно

Напомним, в апреле руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Россия хочет усилить свой контингент в непризнанном "Приднестровье", поскольку опасается за него. При этом у Москвы нет такой возможности.

Однако бывший министр обороны Молдовы отметил, что российские военные в Приднестровье несут угрозу потенциальной дестабилизации для Украины, поэтому Киеву нужно держать войска вблизи его границ.

Также Зеленский сказал вчера, что Россия активизировала попытки втянуть Беларусь в войну против Украины. В частности, Москва уже контактировала с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

