Росія хоче позначити "Придністров'я" як "свою територію", - Зеленський

За словами Зеленського, Росія має таким кроком не лише намагається знайти солдат, але й позначає, що "Придністров'я" (насправді частина Молдови) є нібито територією РФ.

"Напередодні був новий крок Росії щодо Придністровʼя: росіяни спростили можливість отримати громадянство для вихідців із цього регіону Молдови. Крок специфічний і означає не тільки те, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, бо громадянство означає військовий обовʼязок. Це і позначення Росією території Придністровʼя як начебто своєї", - сказав президент.

Він зазначив, що у Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить нібито лише Донбас. Однак насправді не тільки Донбас, тож на це треба реагувати.

"Тим більше що російський військовий контингент і розташування спецслужб у Придністровʼї – це для нас також виклик. Ми зацікавлені в стабільній, сильній Молдові", - зауважив глава держави.

Зеленський додав, що доручив МЗС України контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Окрім того, він очікує пропозиції від українських спецслужб та розвідки щодо формату реагування.

"Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів", - резюмував президент.