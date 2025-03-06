Все 27 стран ЕС согласовали план перевооружения Европы, - СМИ

Все 27 стран-членов ЕС согласовали план перевооружения Европы, который недавно представила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

План предусматривает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд.

Как сообщает издание, лидеры 27 стран ЕС во время встречи на саммите в Брюсселе в четверг, 6 марта дали "зеленый свет" плану Европейской комиссии по укреплению обороны Европы.

План перевооружения Европы

Напомним, недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу необходимо срочно перевооружить. Позже она представила соответствующий план.

Он предусматривает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза.

Одним из основных аспектов этого плана является расширение использования государственного финансирования в оборонной сфере, что позволит странам ЕС осуществлять масштабные инвестиции в разработку и производство новых оборонных технологий.

К тому же, ЕС планирует создать новый механизм кредитования на сумму 150 миллиардов евро, чтобы помочь странам-членам Евросоюза инвестировать в модернизацию своих армий.

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