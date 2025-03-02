Украину нужно превратить в "стального дикобраза", - Урсула фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину нужно поставить в позицию силы. Это необходимо сделать путем предоставления стране средств защиты, которые превратят ее в условного "стального дикобраза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео фон дер Ляйен в соцсети Х.

"Мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы она имела средства для укрепления и защиты себя. Это фактически превращение Украины в стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками", - заявила глава Еврокомиссии после встречи европейских лидеров в Лондоне.

Она отметила, что в центре внимания не только военное снабжение, но и обеспечение безопасности энергетической системы и обеспечение того, чтобы со временем страна стала сильной и устойчивой.

Также Урсула фон дер Ляйен рассказала, что вторым элементом обсуждений на встрече стала срочная необходимость перевооружения Европы.

"Мы действительно должны сделать значительные шаг. Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это необходимо для безопасности Европейского союза. И нам нужно... готовиться к худшему", - сказала она.

Ожидается, что 6 марта, во время экстренного саммита ЕС в Брюсселе, глава Еврокомиссии представит новый план направленный на резкое увеличение оборонных расходов во всех 27 странах союза. Она уточнила, что план будет состоять из трех моментов: