Европа должна срочно перевооружиться и готовиться к худшему, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что срочно нужно перевооружить Европу. На следующей неделе она предложит план по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По итогам саммита в Лондоне фон дер Ляйен сообщила, что европейские лидеры имели хорошую и откровенную дискуссию, обсуждая то, что нужно, чтобы поставить Украину в позицию силы. По ее словам, Украине нужны всесторонние гарантии безопасности, которые поддержат ее экономические и военные позиции.

Она говорит, что срочно надо перевооружить Европу и Европейская комиссия предложит план по этому поводу на саммите 6 марта.

"Сейчас чрезвычайно важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Это ради безопасности ЕС. В геостратегической среде, в которой мы живем, нам нужно готовиться к худшему, а значит, укреплять оборону", - подчеркнула фон дер Ляйен.