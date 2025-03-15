Европа будет поддерживать ВСУ и активизирует свои оборонные усилия, - Урсула фон дер Ляйен

Европа будет поддерживать укрепление Украины и ее вооруженные силы. В то же время, Европа усилит собственные оборонные усилия.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

В частности, она выразила благодарность премьер-министру Британии Киру Стармеру за сегодняшний звонок в формате видеоконференции, где обсуждалась поддержка Украины. Кроме того, глава Еврокомиссии подтвердила поддержку соглашения о прекращении огня, отметив, что теперь шаг за Россией.

"Спасибо Киру Стармеру за проведение сегодняшней встречи лидеров. Мы подтверждает нашу поддержку соглашения Украины о прекращении огня. Теперь Россия должна показать, что она поддержать прекращение огня, ведущее к справедливому и прочному миру", - написала она.

Также глава Еврокомиссии добавила, что будет продолжаться поддержка украинской армии, и то же время сама Европа начинает усиливать себя.

"Тем временем мы будем поддерживать укрепление Украины и ее Вооруженных сил в соответствии с нашей "стратегией дикобраза". Наконец, мы активизируем оборонные усилия Европы в рамках программы "Перевооружение Европы", увеличив расходы на оборону", - резюмировала Урсула фон дер Ляйен.