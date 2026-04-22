Россия готовит новый налог на фоне роста военного бюджета

18:40 22.04.2026 Ср
Детальное обсуждение инициативы ожидается во втором полугодии
aimg Анастасия Никончук
Фото: российские деньги (GettyImages)

ПФравительство РФ рассматривает введение нового налога на сверхдоходы для ряда сырьевых компаний и банков на фоне увеличения военных расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Россия обсуждает новый налог для бизнеса

В России изучают вариант введения дополнительного сбора на непредвиденные доходы для отдельных сырьевых корпораций и банков.

По данным Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к обсуждению, эта мера рассматривается как способ закрыть дефицит бюджета, который увеличился на фоне роста военных затрат.

Министерство финансов РФ анализирует возможность нового фискального инструмента в условиях продолжающейся полномасштабной войны против Украины. При этом окончательные решения пока не приняты.

Кого могут затронуть изменения

Среди потенциальных плательщиков называются крупные игроки сырьевого сектора, включая золотодобывающую компанию "Полюс", горно-металлургический гигант "Норникель", а также ряд крупных банков.

Речь идет о разовом или дополнительном изъятии части прибыли, полученной в благоприятных рыночных условиях.

Фискальное давление усиливается

В прошлом году российская экономика, ориентированная на военные расходы, замедлила темпы роста, а дефицит бюджета увеличился.

Это уже привело к поиску новых источников доходов, включая повышение налога на добавленную стоимость с текущего года.

Ранее, в 2023 году, власти уже вводили разовый сбор на сверхприбыль для крупных компаний, чтобы компенсировать бюджетное давление после начала войны.

Сейчас Минфин ориентируется на дефицит бюджета на уровне около 1,6% ВВП в текущем году после 2,6% в 2025 году.

Экономическое замедление и новые риски

Инициатива обсуждается на фоне признаков охлаждения российской экономики.

По оценкам, в первом квартале зафиксировано сокращение ВВП, а промышленное производство снизилось почти на 2% в первые два месяца года — впервые с начала 2023-го.

Дополнительным сигналом стало ухудшение делового климата: соответствующий индекс впервые с начала войны ушел в отрицательную зону.

Политический контекст и бизнес

Обсуждение новых налогов активизировалось после закрытой встречи президента Владимира Путина с российскими миллиардерами в марте.

По данным СМИ, там обсуждались возможные добровольные и принудительные взносы бизнеса в бюджет, однако подтверждения конкретных сумм официально нет.

Давление на разные сектора экономики

На фоне высокой ключевой ставки и снижения спроса под давлением находятся сталелитейная, угольная и розничная отрасли.

В то же время часть экспортно ориентированных секторов продолжает демонстрировать устойчивость благодаря внешней конъюнктуре.

Напоминаем, что Германия впервые обнародовала военную стратегию, в которой Россия названа ключевой угрозой безопасности Европы, а Бундесвер обозначен как будущая сильнейшая конвенциональная армия на континенте.

Отметим, что даже значительное подорожание нефти на фоне конфликта США и Ирана не способно предотвратить рецессию в российской экономике, поскольку её структурные проблемы остаются слишком глубокими.

