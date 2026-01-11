Пограничники поразили российский "Град" в окрестностях Константиновки (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"В окрестностях Константиновки пограничники подразделения "Феникс" поразили российский "Град" - адская машина не доехала до места назначения и не успела нанести вред мирному населению и Силам обороны", - говорится в сообщении. Также был уничтожен замаскированный танк противника.

В Госпогранслужбе отметили, что на Торецком направлении пилоты "Феникса" ведут круглосуточную работу по уничтожению вражеских штурмовиков, средств и техники оккупантов, а также режут логистику противника.

Под нож идут машины, грузовики, квадроциклы - все, чем враг пытается доставить на свои позиции живую силу и боеприпасы.