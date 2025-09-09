Россия является угрозой не только для Европы, - Кошта
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Россия угрожает не только на европейском континенте, но и в Тихом океане, и в США должны об этом помнить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника.
По его словам, страны, обеспокоенные безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, должны учитывать российскую угрозу.
"Россия является угрозой не только для Европы. Россия - это межконтинентальная страна, поскольку часть России - в Европе, а другая - в Азии, следовательно, она имеет границы в Балтийском море, а также в Тихом океане", - заявил глава Европейского совета на пресс-конференции с главой латвийского правительства Эвикой Силиной.
В этом контексте он добавил, что тот, кто обеспокоенный безопасностью в Тихом океане должен также быть обеспокоен угрозой со стороны РФ. Соединенные Штаты, считает Кошта, никогда не должны об этом забывать.
Также чиновник добавил, что участники "коалиции решительных" работают над привлечением как можно большего количества участников из-за пределов ЕС, в том числе Норвегии, Исландии, Турции, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других.
Коалиция, по его словам, также стремится "обеспечить поддержку Соединенных Штатов относительно надежных гарантий безопасности для мирного соглашения в Украине".
Еще глава Евросовета отметил необходимость сотрудничества с Вашингтоном для стабилизации партнерских отношений.
Напомним, что глава Совета безопасности России Дмитрий Медведев угрожал Финляндии, используя риторику, которую Кремль ранее применял для оправдания вторжения в Украину.
Также стоит упомянуть заявление президента Владимира Зеленского о том, что РФ готовит новые военные операции на территории Европы. Глава государства озвучил это после доклада руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.
Европа не исключает войну с РФ
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в Европе также начали опасаться агрессии Москвы.
Как следствие, ряд стран Европы активно занялся укреплением своей армии и даже подготовил планы и стратегии отражения возможного нападения.
Например, немецкая армия разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом. Страна готовит бункеры и хранилища на случай вторжения.
Польша также готовится к потенциальной войне с Россией. В стране создали курсы по военной подготовке взрослого населения, к которым могут присоединиться как мужчины, так и женщины.
Мы также сообщали в конце августа, что Литва установила "зубы дракона" рядом с границей РФ и Беларуси. Их поставили в ряде неиспользуемых контрольно-пропускных пунктов.