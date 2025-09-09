Россия является угрозой не только для Европы, - Кошта

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Россия угрожает не только на европейском континенте, но и в Тихом океане, и в США должны об этом помнить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника.

По его словам, страны, обеспокоенные безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, должны учитывать российскую угрозу.

"Россия является угрозой не только для Европы. Россия - это межконтинентальная страна, поскольку часть России - в Европе, а другая - в Азии, следовательно, она имеет границы в Балтийском море, а также в Тихом океане", - заявил глава Европейского совета на пресс-конференции с главой латвийского правительства Эвикой Силиной.

В этом контексте он добавил, что тот, кто обеспокоенный безопасностью в Тихом океане должен также быть обеспокоен угрозой со стороны РФ. Соединенные Штаты, считает Кошта, никогда не должны об этом забывать.

Также чиновник добавил, что участники "коалиции решительных" работают над привлечением как можно большего количества участников из-за пределов ЕС, в том числе Норвегии, Исландии, Турции, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других.

Коалиция, по его словам, также стремится "обеспечить поддержку Соединенных Штатов относительно надежных гарантий безопасности для мирного соглашения в Украине".

Еще глава Евросовета отметил необходимость сотрудничества с Вашингтоном для стабилизации партнерских отношений.