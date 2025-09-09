Росія є загрозою не лише для Європи, - Кошта

Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що Росія загрожує не лише на європейському континенті, а й у Тихому океані, і в США повинні про це пам'ятати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновника.

За його словами, країни, що стурбовані безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні, мають зважати на російську загрозу.

"Росія є загрозою не лише для Європи. Росія - це міжконтинентальна країна, оскільки частина Росії - в Європі, а інша - в Азії, отже, вона має кордони в Балтійському морі, а також у Тихому океані", - заявив очільник Європейської ради на пресконференції з головою латвійського уряду Евікою Сілінєю.

У цьому контексті він додав, що той, хто стурбований безпекою в Тихому океані, має також бути стурбований загрозою з боку РФ. Сполучені Штати, вважає Кошта, ніколи не повинні про це забувати.

Також чиновник додав, що учасники "коаліції рішучих" працюють над залученням якомога більшої кількості учасників з-поза меж ЄС, у тому числі Норвегії, Ісландії, Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії та інших.

Коаліція, за його словами, також прагне "забезпечити підтримку Сполучених Штатів щодо надійних гарантій безпеки для мирної угоди в Україні".

Ще голова Євроради наголосив на необхідності співпраці з Вашингтоном для стабілізації партнерських відносин.