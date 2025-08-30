Готовится к войне? Литва поставила "зубы дракона" возле границы с Россией и Беларусью

На этой неделе Литва установила "зубы дракона" рядом с границей РФ и Беларуси. Их поставили в ряде неиспользуемых контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook страницу Литовской армии.

"Зубы дракона" размещены на неиспользуемых пограничных пунктах Шумскас, Лаворишкес, Райгардас, Латежерис на границе с Беларусью, а также на неиспользуемом пограничном пункте Романишкес на границе с Россией и в некоторых других местах", - говорится в публикации.

Фото: процесс установление ограждений (facebook.com/kariuomene)

Там уточнили, что эти меры не связаны с учениями "Запад". Это плановые мероприятия в рамках проекта Балтийской линии обороны. Речь идет о проекте стран Балтии и Польши, который должен снизить риск наземного вторжения РФ.

"Это - небольшая часть долгосрочного плана контрмобильности, который снизит и ограничит возможности военной техники физически въехать на территорию Литвы со стороны Беларуси и России", - пояснили в литовской армии.

Кроме того, в ближайшее время военным вместе с другими госучреждениями будут оценивать другие приграничные территории, где вскоре тоже может быть ограничена мобильность.