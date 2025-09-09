Медведев угрожает Финляндии: ISW указал на параллели с риторикой в отношении Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики прокомментировали последние заявления Медведева, которые он сделал для российского ТАСС. В частности, он заявил, что конфронтация с Россией "может привести к краху финской государственности навсегда".

Медведев обвинил Финляндию в "русофобии", якобы связях с нацистской Германией и попытках в 1940-х годах расширить границы за счет территорий современной России.

Также он утверждал, что финская власть якобы пыталась уничтожить "историческую и культурную идентичность" россиян и совершить геноцид против славян.

Кроме того, Медведев заявил, что вступление Финляндии в НАТО является "прикрытием" подготовки к войне против России, хотя страна присоединилась к Альянсу в 2023 году именно в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

ISW отмечает, что тезисы Медведева о "коренных причинах" конфликта с Финляндией повторяют риторику Кремля, которую тот применял в отношении Украины в 2014 и 2022 годах.

Аналитики напоминают о заявлениях помощника президента России и бывшего секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева от 13 марта.

Тогда он утверждал, что Финляндия якобы пыталась "истребить" славянское население, и что Запад превращает ее в "плацдарм" для агрессии против России.

Ранее, в 2023 году, Путин заявлял, что НАТО "затянуло" Финляндию в альянс, и что с этой страной "будут проблемы".

Таким образом, по мнению ISW, угрозы Медведева являются частью более широкой информационной кампании Кремля против стран НАТО, которая создает почву для потенциальной новой агрессии.

"Кремль использует тот же сценарий, который он применял против Украины, в отношении стран НАТО, таких как Финляндия и страны Балтии, чтобы создать информационные условия для возможной будущей российской агрессии", - пишут в отчете.