Россия с помощью мирного плана хочет разъединить Украину и США, - ISW
Кремль, вероятно, пытается разъединить Украину и Соединенные Штаты Америки, чтобы Россия могла продолжать войну без поддержки и содействия со стороны США и Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Эксперты напомнили, что Кремль отклонил предложенные Вашингтоном предложения о прекращении огня и переговоры в течение последних месяцев, тогда как Украина постоянно демонстрировала готовность к диалогу и компромиссу.
В ISW отмечают, что российский диктатор Владимир Путин и другие представители Кремля подтвердили намерение достичь своих первоначальных военных целей дипломатическим путем, но отклонили предыдущие предложения США.
Украина согласилась на все предложения прекращения огня и обмены пленными, которые до сих пор предлагала администрация президента США Дональда Трампа, и продемонстрировала готовность пойти на компромисс относительно условий постоянного мира.
"Внезапное и публичное навязывание плана Украине, а также требование к Украине принять быстрое решение по плану, предоставив ей менее недели на рассмотрение, создает впечатление, что именно Украина является стороной, которая не желает прогресса и блокирует его, хотя сам Кремль выразил недовольство планом", - считают аналитики.
Между тем российские чиновники создают информационные условия для отклонения мирного плана, который удовлетворяет большинство настойчивых требований России.
В то же время Путин и другие ведущие российские чиновники продолжают публично повторять, что Россия достигнет своих военных целей военным путем.
Российский диктатор вчера повторил, что Россия открыта для достижения мира дипломатическими средствами, но что она "рада" продолжать преследовать свои военные цели военным путем.
Днем ранее, 20 ноября, Путин посетил командный пункт Западного военного округа России, заявив, что важнейшей задачей является достижение военных целей России, которые, по его словам, "родина" и "народ России" поставили перед Кремлем.
Также на встрече с Путиным начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска продолжат миссию по захвату остальной части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с существующим военным планом.
По мнению американских экспертов, эти заявления подкрепляют у российского народа убеждение, что они должны ожидать, что Россия полностью оккупирует все четыре области.
Мирный план США
Напомним, как на днях стало известно, американские и российские чиновники разработали план по завершению войны в Украине. Он состоит из 28 пунктов и согласован президентом США Дональдом Трампом.
Западные СМИ уже опубликовали полный текст мирного плана.
В США признали, что план "непростой" для Украины, но там считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.
В частности, план предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.
США призывают Украину и Россию подписать мирный план в ближайшее время, однако он сразу столкнулся с жесткой критикой. Ведь план предусматривает существенные уступки со стороны Киева.
Кроме того, вероятно, к написанию плана причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в документе. Западные СМИ заподозрили, что некоторые из них, похоже, были изначально написаны на русском.
Европейский Союз разочарован подходом США к решению войны в Украине и "очень плохим мирным планом".
Поэтому европейские лидеры разрабатывают собственный план по завершению войны в Украине, который должен быть более выгодным для Киева.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам по поводу мирного плана США. Он отметил, что сейчас страна может оказаться перед очень сложным выбором.