РФ нанесла новый удар по Сумах, повреждены вокзал и вагоны (фото)
Российские оккупанты в субботу, 18 октября, в очередной раз атаковали Сумы дронами. В результате обстрела повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и.о. городского головы Артема Кобзара и канал главы Сумской ОВА Олега Григорова.
"В результате вражеской атаки сегодня зафиксированы попадания вблизи образовательных учреждений и объектов железнодорожной инфраструктуры", - написал Кобзарь.
Он уточнил, что в пассажирских вагонах и здании вокзала повреждены окна. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Эту же информацию подтверждают и в ОВА. Там отметили, что враг продолжает прицельно атаковать гражданскую инфраструктуру сумской общины. Однако в заметке Григорова указано, что попадание зафиксировано непосредственно "в объекты железнодорожной инфраструктуры".
"Враг коварный. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги - это может спасти жизнь", - призвали в ОВА.
Обстрелы Сум
Напомним, что россияне ежедневно атакуют Сумы и Сумскую область, используя для ударов дроны, ракеты и авиабомбы.
В частности, сегодня враг ударил дроном по автозаправке в Заречном районе Сум. Также известно, что в результате вражеской атаки пострадали две женщины.
Также мы писали, что вчера утром россияне атаковали Сумы КАБами. В результате удара по областному центру были повреждены многоэтажки и пострадал мужчина.