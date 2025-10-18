РФ нанесла новый удар по Сумах, повреждены вокзал и вагоны (фото)

Российские оккупанты в субботу, 18 октября, в очередной раз атаковали Сумы дронами. В результате обстрела повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и.о. городского головы Артема Кобзара и канал главы Сумской ОВА Олега Григорова.

"В результате вражеской атаки сегодня зафиксированы попадания вблизи образовательных учреждений и объектов железнодорожной инфраструктуры", - написал Кобзарь.

Он уточнил, что в пассажирских вагонах и здании вокзала повреждены окна. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Эту же информацию подтверждают и в ОВА. Там отметили, что враг продолжает прицельно атаковать гражданскую инфраструктуру сумской общины. Однако в заметке Григорова указано, что попадание зафиксировано непосредственно "в объекты железнодорожной инфраструктуры".

"Враг коварный. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги - это может спасти жизнь", - призвали в ОВА.