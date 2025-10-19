Почти 200 человек под землей: РФ атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области

Российские оккупанты массированно атаковали угольную шахту энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Почти 200 человек оказались под землей в результате удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"Накануне старта отопительного сезона враг снова ударил по украинской энергетике. Во время атаки под землей находилось 192 сотрудника шахты. Продолжается эвакуация наших коллег на поверхность", - сказано в сообщении. В ДТЭК добавили, что это уже четвертая атака оккупантов на угольные предприятия ДТЭК за последние два месяца.