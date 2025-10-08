Оккупанты дважды за сутки ударили по фабрике ДТЭК в Донецкой области (видео)

Российские войска атаковали фабрику ДТЭК в Донецкой области. Только за сутки было два удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в компании, фабрика занимается обогащением угля для тепловых электростанций. Ее работники во время атак были в укрытии, никто не пострадал. "Это уже третья масштабная атака по этой фабрике за полтора месяца. Оборудование в негодном состоянии. Работу предприятия пришлось законсервировать. Коллег мы обеспечили работой на других предприятиях", - добавили в ДТЭК.

Удары по энергообъектам

Напомним, российские оккупанты в течение последних недель неоднократно наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, вчера, 7 октября, министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщала, что только за сутки россияне более 26 раз ударили по украинским энергообъектам.

Как отметил в комментарии РБК-Украина заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, враг изменил тактику атак на украинскую энергетику. Теперь они стали более плотными - в один объект запускают больше ракет и дронов.

Детальнее о новой тактике ударов РФ - в материале РБК-Украина.