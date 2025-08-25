ua en ru
Россия атаковала Украину с пяти направлений: попадания в 15 локациях

Понедельник 25 августа 2025 08:19
Россия атаковала Украину с пяти направлений: попадания в 15 локациях Фото: РФ выпустила по Украине 104 дрона (facebook.com 23ombr)
Автор: Ірина Глухова

Россия в ночь на 25 августа выпустила по Украине 104 беспилотника с пяти направлений. Большинство дронов удалось сбить, однако есть попадания в 15 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Этой ночью российские войска выпустили 104 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы с направлений - Курск, Шаталово, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 76 вражеских дронов на севере и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 28 БпЛА на 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях", - говорится в сообщении.

Россия атаковала Украину с пяти направлений: попадания в 15 локациях

Атака на Украину 25 августа

Сегодня ночью захватчики в очередной раз запустили дроны-камикадзе по территории Украины. Они заходили в воздушное пространство Украины с северного направления.

Ночью взрывы раздавались в Харькове, однако подробности атаки пока не сообщаются.

Также под массированной атакой дронов находился город Сумы. По данным властей, вражеские БпЛА ударили по территории Сумской общины, еще есть попадания на территории Роменской общины. На местах попаданий - пожары.

Кроме того, РФ нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по территории Запорожской области. Есть разрушения.

ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине
