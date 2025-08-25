Россия атаковала Украину с пяти направлений: попадания в 15 локациях

Россия в ночь на 25 августа выпустила по Украине 104 беспилотника с пяти направлений. Большинство дронов удалось сбить, однако есть попадания в 15 локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксировано попадание 28 БпЛА на 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях", - говорится в сообщении.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 76 вражеских дронов на севере и востоке страны.

Этой ночью российские войска выпустили 104 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы с направлений - Курск, Шаталово, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Атака на Украину 25 августа

Сегодня ночью захватчики в очередной раз запустили дроны-камикадзе по территории Украины. Они заходили в воздушное пространство Украины с северного направления.

Ночью взрывы раздавались в Харькове, однако подробности атаки пока не сообщаются.

Также под массированной атакой дронов находился город Сумы. По данным властей, вражеские БпЛА ударили по территории Сумской общины, еще есть попадания на территории Роменской общины. На местах попаданий - пожары.

Кроме того, РФ нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по территории Запорожской области. Есть разрушения.