Росія атакувала Україну з п'яти напрямків: влучання у 15 локаціях

Росія в ніч на 25 серпня випустила по Україні 104 безпілотників з п'яти напрямків. Більшість дронів вдалося збити, проте є влучання у 15 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 76 ворожих дронів на півночі та сході країни.

Цієї ночі російські війська випустили 104 ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори з напрямків - Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Атака на Україну 25 серпня

Сьогодні вночі загарбники вчергове запустили дрони-камікадзе по території України. Вони заходили у повітряний простір України з північного напрямку.

Вночі вибухи лунали у Харкові, однак подробиці атаки поки що не повідомляються.

Також під масованою атакою дронів перебувало місто Суми. За даними влади, ворожі БпЛА вдарили по території Сумської громади, ще є влучання на території Роменської громади. На місцях влучань - пожежі.

Крім того, РФ завдала ударів керованими авіаційними бомбами по території Запорізької області. Є руйнування.