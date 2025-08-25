ua en ru
Росія атакувала Україну з п'яти напрямків: влучання у 15 локаціях

Понеділок 25 серпня 2025 08:19
Фото: РФ випустила по Україні 104 дрона (facebook.com 23ombr)
Автор: Ірина Глухова

Росія в ніч на 25 серпня випустила по Україні 104 безпілотників з п'яти напрямків. Більшість дронів вдалося збити, проте є влучання у 15 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі російські війська випустили 104 ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори з напрямків - Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 76 ворожих дронів на півночі та сході країни.

"Зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях", - йдеться у повідомленні.



Атака на Україну 25 серпня

Сьогодні вночі загарбники вчергове запустили дрони-камікадзе по території України. Вони заходили у повітряний простір України з північного напрямку.

Вночі вибухи лунали у Харкові, однак подробиці атаки поки що не повідомляються.

Також під масованою атакою дронів перебувало місто Суми. За даними влади, ворожі БпЛА вдарили по території Сумської громади, ще є влучання на території Роменської громади. На місцях влучань - пожежі.

Крім того, РФ завдала ударів керованими авіаційними бомбами по території Запорізької області. Є руйнування.

