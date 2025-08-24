ua en ru
Взрывы слышны в Харькове. РФ атакует Украину "Шахедами", где существует опасность (карта)

Воскресенье 24 августа 2025 23:26
Взрывы слышны в Харькове. РФ атакует Украину "Шахедами", где существует опасность (карта) Иллюстративное фото: РФ запустила "Шахеды" 24 августа(GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Поздно вечером воскресенья, 24 августа, российская армия традиционно запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Атака "Шахедов"

По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены еще в 21:00. "Шахеды" двигались мимо Сумской области.

По состоянию на 23:20 дроны фиксируются в воздушном пространстве Сумщины. А также в Харькове.

Взрывы в Харькове

По словам председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, в Харькове около 23:18 были слышны взрывы.

Город находится под вражеской атакой.

"Информация выясняется. Угроза с воздуха сохраняется. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги. Берегите себя", - сообщил он.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

Взрывы слышны в Харькове. РФ атакует Украину &quot;Шахедами&quot;, где существует опасность (карта)

Обстрелы Украины

Напомним, что ночью 24 августа, в украинском городе Сумы прогремели взрывы. Регион находился под атакой российских ударных дронов типа "Шахед".

По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, последствия атак на город выясняются.

