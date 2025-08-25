РФ утром ударила КАБами по Запорожской области: повреждены энергетика и газоснабжение
Российская армия утром понедельника, 25 августа, нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по территории Запорожской области. Есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
По предварительным данным, враг нанес удары по Кушугумской громаде.
В результате обстрелов повреждены дома, линии электропередач и газоснабжения.
"Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Федоров.
Стоит заметить, что около 07:00 в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Однако тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара с юга.
А вот в 06:30 в Запорожской области была объявлена тревога из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб.
Вражеские атаки дронами
Напомним, вечером воскресенья, 24 августа, российская армия снова запустила ударные дроны типа "Шахед" по территории Украины. Они заходили в воздушное пространство Украины с северного направления.
Уже сообщалось о взрывах в Харькове. Однако по состоянию на 00:50 не сообщалось о пострадавших или разрушениях.
Также ночью сообщалось о массированной атаке дронов на город Сумы - в месте попадания произошел пожар. О пострадавших не сообщалось.