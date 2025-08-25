РФ утром ударила КАБами по Запорожской области: повреждены энергетика и газоснабжение

Российская армия утром понедельника, 25 августа, нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по территории Запорожской области. Есть разрушения.

По предварительным данным, враг нанес удары по Кушугумской громаде.

В результате обстрелов повреждены дома, линии электропередач и газоснабжения.

"Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Федоров.

Стоит заметить, что около 07:00 в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Однако тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара с юга.

А вот в 06:30 в Запорожской области была объявлена тревога из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб.