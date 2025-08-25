ua en ru
РФ утром ударила КАБами по Запорожской области: повреждены энергетика и газоснабжение

Понедельник 25 августа 2025 07:40
РФ утром ударила КАБами по Запорожской области: повреждены энергетика и газоснабжение Фото: Иван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская армия утром понедельника, 25 августа, нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по территории Запорожской области. Есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По предварительным данным, враг нанес удары по Кушугумской громаде.

В результате обстрелов повреждены дома, линии электропередач и газоснабжения.

"Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Федоров.

Стоит заметить, что около 07:00 в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Однако тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара с юга.

А вот в 06:30 в Запорожской области была объявлена тревога из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб.

Вражеские атаки дронами

Напомним, вечером воскресенья, 24 августа, российская армия снова запустила ударные дроны типа "Шахед" по территории Украины. Они заходили в воздушное пространство Украины с северного направления.

Уже сообщалось о взрывах в Харькове. Однако по состоянию на 00:50 не сообщалось о пострадавших или разрушениях.

Также ночью сообщалось о массированной атаке дронов на город Сумы - в месте попадания произошел пожар. О пострадавших не сообщалось.

Новости
