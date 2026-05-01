Россия атаковала Украину сотнями "Шахедов" и реактивных дронов, как сработала украинская ПВО
В течение дня российская армия атаковала Украину сотнями беспилотников. Силам обороны удалось сбить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Как длилась атака
По информации военных, массированная атака продолжалась 1 мая с 08:00 до 15:30. Враг применил 409 ударных БпЛА, среди которых были реактивные "Шахеды", "Гербера", "Италмас" и дроны других типов.
Россияне запускали их с разных направлений, в частности из Шаталово, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, ТОТ Донецка и Гвардейского в Крыму. Около 250 из них были "шахедами".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Результаты работы ПВО
По предварительным данным, по состоянию на 15:30 защитники сбили или подавили 388 вражеских беспилотников. Ударные дроны нейтрализовали на севере, юге, в центре и на западе страны.
Было зафиксировано 16 попаданий на 6 локациях, а также падение обломков на 11 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - отметили в Воздушных силах.
Обстрел Украины 1 мая
Напомним, этой ночью и утром враг совершил масштабную воздушную атаку по территории Украины. В частности, в ночь на 1 мая Россия атаковала Украину 210 ударными дронами. Тогда силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство беспилотников, однако в нескольких регионах все же зафиксировали прилеты.
От вражеских ударов пострадали сразу несколько областей. Наибольший ущерб понес Тернополь, который пережил одну из самых масштабных атак.
По данным властей, во время этого удара враг применил более 50 дронов. В результате массированного налета есть пострадавшие и серьезные повреждения инфраструктуры, а в регионе отметили, что такой масштабной атаки ранее не фиксировали.
Кроме того, оккупанты массированно ударили по южным регионам. В частности, Россия ночью атаковала Одессу, где враг снова попал по жилым высоткам. В городе из-за попадания вспыхнули пожары, на местах работали все экстренные службы.