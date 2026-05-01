Россия атаковала Украину сотнями "Шахедов" и реактивных дронов, как сработала украинская ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Как длилась атака

По информации военных, массированная атака продолжалась 1 мая с 08:00 до 15:30. Враг применил 409 ударных БпЛА, среди которых были реактивные "Шахеды", "Гербера", "Италмас" и дроны других типов.

Россияне запускали их с разных направлений, в частности из Шаталово, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, ТОТ Донецка и Гвардейского в Крыму. Около 250 из них были "шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результаты работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 15:30 защитники сбили или подавили 388 вражеских беспилотников. Ударные дроны нейтрализовали на севере, юге, в центре и на западе страны.

Было зафиксировано 16 попаданий на 6 локациях, а также падение обломков на 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - отметили в Воздушных силах.