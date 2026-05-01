Атаковали более 50 дронов: Тернополь пережил один из самых массированных ударов

16:16 01.05.2026 Пт
2 мин
Такой масштабной атаки на регион еще не было
aimg Анастасия Никончук
Атаковали более 50 дронов: Тернополь пережил один из самых массированных ударов Фото: ГСЧС (Виталий Носач РБК-Украина)
Власти сообщили о последствиях одной из самых масштабных воздушных атак на Тернополь, зафиксированы десятки целей, есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Тернопольской областной военной администрации Тараса Пастуха.

Масштабная атака и цели в небе

Тернопольская область подверглась мощному воздушному удару. По предварительным данным, над регионом зафиксировали более 50 беспилотников типа "Shahed", часть из которых взорвалась в воздухе. Речь идет об одной из наиболее интенсивных атак за последнее время.

Попадания и разрушения

Сообщается о нескольких попаданиях как в области, так и непосредственно в Тернополе. Под удар попали объекты промышленной и инфраструктурной сферы. Масштабы разрушений уточняются.

Пострадавшие и состояние людей

По состоянию на текущий момент известно о десяти раненых. Среди них есть люди в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информации о погибших не поступало.

Отключения и работа служб

Часть микрорайонов города осталась без электроснабжения. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением подачи электроэнергии. На местах также задействованы подразделения ГСЧС, правоохранители и другие экстренные службы.

Предупреждение для жителей

В сети сообщают, что в городе могут оставаться опасные обломки после атаки. Жителей призывают не приближаться к ним и не трогать подозрительные предметы. Родителям рекомендуют предупредить детей об опасности.

В случае обнаружения потенциально опасных объектов следует обращаться по номеру 101. Ситуация находится под контролем, информация обновляется.

Напоминаем, что в ночь на 1 мая российские силы вновь атаковали Одессу беспилотниками, в результате чего удары пришлись по жилым многоэтажным домам. Зафиксирован пожар в 16-этажном здании, а также попадание в другую высотку, где возгорание возникло на 11 и 12 этажах.

Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
