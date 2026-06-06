Россияне ударили по энергетике, АЗС и почтовому авто на Сумщине

Российские войска ночью 6 июня в очередной раз нанесли удар по Сумской области. Были атакованы энергетическая инфраструктура, АЗС и почтовый транспорт, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

По словам Григорова, в результате вражеских атак по энергетической инфраструктуре с вечера в отдельных населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением.

Энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.

После полуночи вражеский дрон попал по автозаправочной станции в Тростянецкой громаде. Пострадала работница АЗС. Женщину госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

Позже еще один российский беспилотник атаковал почтовый автомобиль на трассе в Сумском районе вблизи Садовской громады. Ранен водитель. Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь.

Кроме того, вчера в течение дня в результате вражеских атак в приграничных громадах Сумщины пострадали еще пять человек.