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Россияне ударили по энергетике, АЗС и почтовому авто на Сумщине

09:20 06.06.2026 Сб
2 мин
Какие последствия атаки и есть ли пострадавшие?
aimg Татьяна Степанова
Россияне ударили по энергетике, АЗС и почтовому авто на Сумщине Фото: россияне ударили по энергетике, АЗС и почтовому авто на Сумщине (t.me/hryhorov_oleg)
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Российские войска ночью 6 июня в очередной раз нанесли удар по Сумской области. Были атакованы энергетическая инфраструктура, АЗС и почтовый транспорт, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

По словам Григорова, в результате вражеских атак по энергетической инфраструктуре с вечера в отдельных населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением.

Энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.

После полуночи вражеский дрон попал по автозаправочной станции в Тростянецкой громаде. Пострадала работница АЗС. Женщину госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

Позже еще один российский беспилотник атаковал почтовый автомобиль на трассе в Сумском районе вблизи Садовской громады. Ранен водитель. Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь.

Кроме того, вчера в течение дня в результате вражеских атак в приграничных громадах Сумщины пострадали еще пять человек.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 6 июня Россия атаковала Украину 272 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

В частности, во время очередной ночной атаки РФ на Одесскую область были повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры, а также жилой сектор.

Также сегодня утром россияне нанесли удары по Запорожью. В результате обстрела зафиксированы повреждения и известно о погибших и пострадавших.

В ночь на 5 июня в результате российской атаки БПЛА по Одесской области был поврежден терминал "Кернел" в порту Черноморск.

Кроме того, завод "Яготинское для детей" в Киевской области пострадал от вчерашнего удара российских дронов - четыре человека погибли, еще четверо ранены.

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