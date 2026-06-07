В Запорожье частичный блэкаут после атаки РФ
Россияне в ночь на 7 июня и утром этого же дня атаковали город Запорожье. Из-за этого в городе фиксируется частичный блэкаут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Согласно его сообщениям, враг пытался атаковать регион на протяжении всей ночи. В частности, была угроза применения дронов, управляемых авиабомб и даже объявляли тревогу из-за угрозы применения баллистики.
По состоянию на утро оккупанты продолжили свои атаки в по области, включая Запорожье. Как следствие, вражеский обстрел привел к частичному блэкауту.
"Из-за атаки врага один из районов Запорожья частично обесточен. Энергетики уже работают, чтобы запитать потребителей", - говорится в сообщении.
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Обновлено в 06:00
Федоров написал, что оккупанты снова нанесли удар по Запорожью, в результате чего возник пожар. Экстренные службы уже направляются на место.
Обстрелы Запорожья
Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожье, применяя для атак различные средства поражения. Например, минувшей ночью под прицелом оккупантов оказалась критическая и промышленная инфраструктура города. Кроме того, неподалеку от жилого дома произошел пожар в результате удара дрона.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 29 мая в Запорожье в результате атаки РФ также возник пожар и были повреждены многоэтажки.
Также мы писали, что и 5 мая не стало для города исключением. Тогда в Запорожье после атаки РФ горели авто, магазин, предприятие, и были повреждены жилые дома.