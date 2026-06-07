В Запорожье частичный блэкаут после атаки РФ

Россияне в ночь на 7 июня и утром этого же дня атаковали город Запорожье. Из-за этого в городе фиксируется частичный блэкаут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Согласно его сообщениям, враг пытался атаковать регион на протяжении всей ночи. В частности, была угроза применения дронов, управляемых авиабомб и даже объявляли тревогу из-за угрозы применения баллистики.

По состоянию на утро оккупанты продолжили свои атаки в по области, включая Запорожье. Как следствие, вражеский обстрел привел к частичному блэкауту.

"Из-за атаки врага один из районов Запорожья частично обесточен. Энергетики уже работают, чтобы запитать потребителей", - говорится в сообщении.

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Обновлено в 06:00

Федоров написал, что оккупанты снова нанесли удар по Запорожью, в результате чего возник пожар. Экстренные службы уже направляются на место.