ua en ru
Сб, 06 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ атаковала спасательные суда в Черном море, есть раненые

22:10 06.06.2026 Сб
2 мин
Что известно об атаке РФ на суда?
aimg Эдуард Ткач
РФ атаковала спасательные суда в Черном море, есть раненые Иллюстративное фото: сейчас продолжается эвакуация (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне в субботу, 6 июня, атаковали два гражданских поисково-спасательных судна во время гуманитарной миссии в Черном море. В результате обстрела есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы.

"Враг нанес удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате вражеской атаки есть пострадавшие. Сейчас продолжается эвакуация катерами Военно-морских сил ВСУ.

РФ атаковала спасательные суда в Черном море, есть раненые

Кулеба отметил, что в соответствии с международным гуманитарным правом, малые береговые поисково-спасательные суда имеют специальную защиту. Однако несмотря на это РФ атаковала судна, нарушив нормы международного права.

Читайте также: Россияне дронами атаковали судно в Черном море, которое шло в Украину

"Эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения рф нормами международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море", - резюмировал он.

Другие инциденты

Напомним, что инциденты с атаками РФ на корабли случались уже не впервые. В частности, 12 января россияне также совершили атаку на гражданские суда, которые находились в акватории украинских портов. Вражеский дрон попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в порт для загрузки растительного масла.

Также мы писали, что в ночь на 29 мая россияне целенаправленно атаковали судно, которое направлялось из одного из портов Одесской области в Турцию. В результате удара пострадали члены экипажа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине чорное море Российская Федерация
Новости
Дроны ССО взяли под воздушный контроль сухопутный путь в Крым
Дроны ССО взяли под воздушный контроль сухопутный путь в Крым
Аналитика
Китайский акцент. Из чего делают украинские дроны и каких деталей не хватает оборонке
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Китайский акцент. Из чего делают украинские дроны и каких деталей не хватает оборонке