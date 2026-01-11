Россия атаковала Украину более 150 дронами с разных направлений: сколько сбила ПВО

В ночь на 11 января Россия атаковала Украину 154 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По информации военных, с 18:30 10 января до утра 11 января россияне атаковали 154 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым. Около 110 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, в ночь на 10 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 121 ударным дроном с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 94 вражеских беспилотника.
В частности, российские войска совершили очередную атаку по Кривому Рогу, нанеся удары по нескольким объектам инфраструктуры.
Из-за ночного обстрела без электроэнергии остаются отдельные микрорайоны Саксаганского и части Покровского района. Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь и сейчас продолжаются.
В результате обстрела ранены два человека, один из них находится в состоянии средней тяжести.
Вечером 10 января город Лозовая Харьковской области подвергся массированному удару врага с применением беспилотников типа "Герань". Повреждены жилые дома и критическая инфраструктура, один человек получил ранения.
В Харькове вчера также раздавались взрывы. Местные власти сообщили о поражении одного из инфраструктурных объектов.
По данным местных пабликов, в городе было слышно несколько мощных взрывов. Одновременно Воздушные силы ВСУ предупредили о существующей ракетной опасности для Харьковской области.
Также российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одесской области. Поврежден пустой резервуар, произошло возгорание утеплителя.