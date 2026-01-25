Россия атаковала Украину двумя ракетами и более 100 дронами: как отработала ПВО

По данным военных, с 18:30 24 января до утра 25 января россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/зенитными управляемыми ракетами С-300 из Брянской области.

Также враг запустил 102 ударных дрона типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Шаталово - РФ, ТОТ Донецк. Около 70 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных дронов на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. Информация о 2 вражеских ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.