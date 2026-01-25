Россия атаковала Украину двумя ракетами и более 100 дронами: как отработала ПВО

В ночь на 25 января Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 102 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:30 24 января до утра 25 января россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/зенитными управляемыми ракетами С-300 из Брянской области.
Также враг запустил 102 ударных дрона типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Шаталово - РФ, ТОТ Донецк. Около 70 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.
Зафиксировано попадание 15 ударных дронов на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. Информация о 2 вражеских ракетах уточняется.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, в ночь на 25 января россияне атаковали ударными дронами Харьков. В городе зафиксировано попадание по меньшей мере одного беспилотника.
В ночь на 24 января враг запустил по Украине 375 беспилотников и 21 ракету. По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на утро силами ПВО было сбито 372 цели - из них 15 ракет и 357 дронов.
Под удар минувшей ночью попали в основном Киев и Харьков. В столице были зафиксированы повреждения и разрушения в пяти районах. Кроме того, на левом берегу города возникли перебои с теплом и водой.
Также в Харькове из-за дроновой атаки были повреждены жилые дома.