ua en ru
Сб, 24 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Ночная атака РФ на Киев: появились фото последствий

Киев, Суббота 24 января 2026 08:45
UA EN RU
Ночная атака РФ на Киев: появились фото последствий Фото: последствия ночной атаки РФ на Киев (t.me/dsns_kyiv)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 24 января российские войска атаковали Киев дронами и ракетами. Повреждения и разрушения зафиксированы в пяти районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Известно, что в результате вражеской атаки погиб один человек и по меньшей мере четверо получили ранения.

В отдельных районах произошли пожары, зафиксированы повреждения.

В Голосеевском районе в результате обстрела разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики. Один человек погиб и еще двое получили травмы. Поврежден также и частный жилой дом.

В Днепровском районе спасатели ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. По другому адресу тушат пожар бензовоза, где также произошла утечка топлива на ориентировочной площади 300 кв. м. Пожар в настоящее время ликвидирован. Пострадал один человек.

В Дарницком районе зафиксировано разрушение на уровне 6 и 7 этажей не заселенной жилой многоэтажки, и повреждение балконов на уровне 8 и 9 этажей. Ликвидирован очаг пожара наружной стены утеплителя на площади 3 кв. м.

В Соломенском районе повреждения офисного здания - пожара и пострадавших нет.

Фото: последствия ночной атаки РФ на Киев (t.me/dsns_kyiv)

Ночная атака РФ на Киев 24 января

Напомним, в ночь на 24 января Киев находился под комбинированной атакой России.

Около часа ночи в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов беспилотников, после чего в городе почти сразу раздались взрывы. Через некоторое время российские войска осуществили пуск баллистических ракет в направлении столицы.

Уже известно о пострадавших и одном погибшем.

В частности, в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на нежилое здание.

В Днепровском районе в результате падения обломков беспилотника возник пожар на территории гаражного кооператива, также загорелся бензовоз на парковке. Кроме того, обломками выбиты окна в многоквартирном жилом доме.

В Дарницком районе обломки дрона упали вблизи частного медицинского учреждения, повредив окна в здании.

В Голосеевском районе падение обломков на территории нежилой застройки вызвало пожар, а по другому адресу выбиты окна в частном доме.

В Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание.

В результате масштабной атаки РФ на левом берегу Киева перебои с теплом и водой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ГСЧС Обстрел Киева Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
В Черниговской области без света сотни тысяч людей после удара по энергообъекту
В Черниговской области без света сотни тысяч людей после удара по энергообъекту
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов