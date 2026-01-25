Росія атакувала Україну двома ракетами та понад 100 дронами: як відпрацювала ППО

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 25 січня росіяни атакували ударними дронами Харків. У місті зафіксовано влучання щонайменше одного безпілотника.

У ніч на 24 січня ворог запустив по Україні 375 безпілотників і 21 ракету. За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на ранок силами ППО було збито 372 цілі - з них 15 ракет і 357 дронів.

Під удар минулої ночі потрапили в основному Київ і Харків. У столиці були зафіксовані пошкодження і руйнування в п'яти районах. Крім того, на лівому березі міста виникли перебої з теплом і водою.

Також у Харкові через дронову атаку були пошкоджені житлові будинки.