Росія атакувала Україну двома ракетами та понад 100 дронами: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: сили ППО збили 87 російських дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 25 січня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами та 102 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:30 24 січня до ранку 25 січня росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/зенітними керованими ракетами С-300 із Брянської області.

Також ворог запустив 102 ударні дрони типу Shahed, "Гербера" і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Шаталово - РФ, ТОТ Донецьк. Близько 70 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 25 січня росіяни атакували ударними дронами Харків. У місті зафіксовано влучання щонайменше одного безпілотника.

У ніч на 24 січня ворог запустив по Україні 375 безпілотників і 21 ракету. За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на ранок силами ППО було збито 372 цілі - з них 15 ракет і 357 дронів.

Під удар минулої ночі потрапили в основному Київ і Харків. У столиці були зафіксовані пошкодження і руйнування в п'яти районах. Крім того, на лівому березі міста виникли перебої з теплом і водою.

Також у Харкові через дронову атаку були пошкоджені житлові будинки.

