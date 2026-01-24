В Харькове возросло количество пострадавших в результате ночной атаки РФ

В Харькове количество пострадавших в результате российской атаки в ночь на 24 января возросло до 27 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

"Количество пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Харьков увеличилось до 27 человек", - сообщил Синегубов.

Обстрел Харькова

Напомним, в ночь на 24 января российские войска массированно атаковали Харьков ударными дронами.

Первые сообщения об атаке дронами типа "Шахед" начали появляться около полуночи. СМИ со ссылкой на местных жителей насчитали 24 взрыва в Харькове.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в Индустриальном районе города.

Впоследствии городской голова проинформировал о еще одном попадании в жилой многоквартирный дом в Индустриальном районе и в частный дом.

В пятиэтажном доме в результате попадания "Шахеда" заблокированы люди.

Также в Немышлянском районе в результате вражеской атаки пострадала владелица жилья, в дом которой попал "Шахед". Еще повреждены многие соседние дома.