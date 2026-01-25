В Харькове прогремели взрывы: зафиксировано попадание "Шахеда"

Россияне в ночь на 25 января атаковали Харьков дронами. В городе зафиксировано попадание по меньшей мере одного беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

По состоянию на 04:39 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что в направлении города с севера летят вражеские беспилотники.

"В Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА типа "Шахед", - говорится в сообщении в 04:32.

Обстрел Харькова

Напомним, что в ночь на 24 января россияне тоже атаковали Харьков. За 2,5 часа по городу прилетело 25 российских беспилотников.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате вражеской атаки в Индустриальном и Немышлянском районах были повреждены жилые дома.

Также мы писали, что днем 21 января враг тоже нанес удар по Харькову. Терехов сообщал, что было зафиксировано падение беспилотника в Слободском районе.