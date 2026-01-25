ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Харькове прогремели взрывы: зафиксировано попадание "Шахеда"

Воскресенье 25 января 2026 04:39
UA EN RU
В Харькове прогремели взрывы: зафиксировано попадание "Шахеда" Фото: последствия атаки уточняются (facebook.com/DSNSPOLTAVA/)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 25 января атаковали Харьков дронами. В городе зафиксировано попадание по меньшей мере одного беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

"В Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА типа "Шахед", - говорится в сообщении в 04:32.

Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали, что в направлении города с севера летят вражеские беспилотники.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:39 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Харькове прогремели взрывы: зафиксировано попадание &quot;Шахеда&quot;

Обстрел Харькова

Напомним, что в ночь на 24 января россияне тоже атаковали Харьков. За 2,5 часа по городу прилетело 25 российских беспилотников.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате вражеской атаки в Индустриальном и Немышлянском районах были повреждены жилые дома.

Также мы писали, что днем 21 января враг тоже нанес удар по Харькову. Терехов сообщал, что было зафиксировано падение беспилотника в Слободском районе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
Новости
Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека
Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов