БпЛА ударили по Запорожью: известно о пострадавшем и пожарах

В ночь на 18 апреля российские оккупанты атаковали беспилотниками жилые районы Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Последствия атаки

По словам Федорова, враг атаковал жилые районы областного центра. В результате ударов повреждены объект инфраструктуры, частные дома и автомобили. На местах попаданий возникли пожары, которые уже локализованы.

Пострадавшие

Известно об одном раненом мужчине. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о других пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Фото: последствия российской атаки на Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)

Угроза ракетных ударов

После атаки дронов в 00:30 Иван Федоров предупредил об угрозе ударов авиационными управляемыми ракетами Х-59/69 по Запорожской области. Жителей призвали находиться в укрытиях.