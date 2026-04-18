Оккупанты ударили дроном по дому на Харьковщине: есть раненые

01:47 18.04.2026 Сб
1 мин
Из-за удара БпЛА повреждены три дома
aimg Екатерина Коваль
Оккупанты ударили дроном по дому на Харьковщине: есть раненые Фото: последствия российской атаки на Богодухов в Харьковской области (t.me/synegubov)

Российские оккупанты нанесли удар беспилотником по частному жилому дому в городе Богодухов Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Последствия атаки

В результате вражеского удара пострадали два человека - 42-летний мужчина и 63-летняя женщина. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

На месте попадания вспыхнул пожар. Огонь повредил три жилых дома и хозяйственные постройки.

Ликвидация последствий

На месте происшествия работают все экстренные службы. Продолжается ликвидация пожара и разбор завалов. Информация о других пострадавших уточняется.

Напомним, 16 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, использовав 703 воздушных средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов. Атака происходила в две волны. Силам ПВО удалось уничтожить или нейтрализовать 667 целей.

Попадания зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской.

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал эту атаку.

