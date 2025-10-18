Россия ударила по Полтаве: пожар охватил большой склад (фото)
В результате российской атаки на Полтаву возник пожар на складе готовой продукции одного из местных предприятий. Огонь охватил около 1500 кв. м помещения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Этой ночью в Полтаве в результате российской атаки возник пожар на складе готовой продукции одного из предприятий.
Сообщается, что огонь охватил около 1500 кв. м помещения. Спасатели ликвидировали возгорание.
"Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлекались 63 спасателя и 15 единиц техники ГСЧС", - добавили в службе.
Глава Полтавской ОГА Владимир Когут подтвердил, что сегодня ночью враг пытался атаковать Полтавскую область с помощью дронов.
Он отметил, что по вражеским целям работала ПВО. В результате падения беспилотника в Полтавском районе было повреждено складское помещение одного из гражданских предприятий.
"Загорелся пожар, который был ликвидирован подразделениями ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших", - подытожил он.
Обстрел Украины 18 октября
Заметим, что кроме Полтавы, российские оккупанты в течение ночи атаковали несколько районов Днепропетровской области. Как следствие - возникло несколько пожаров, а также от вражеских обстрелов пострадала больница.
Кроме того, в ночь на 18 октября российские оккупанты снова атаковали Запорожье.
В городе было зафиксировано несколько ударов, а позже и несколько пожаров и повреждения учебного заведения.